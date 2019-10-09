В Белогорске сломали арт-объект «Я люблю Белогорск»

Фото: instagram.com/s.meliukov

Глава Белогорска Станислав Мелюков опубликовал в своем Инстаграме фотографию с места происшествия в городе. Неизвестные сломали местный арт-объект «Я люблю Белогорск».

В пресс-службе администрации населенного пункта ИА «Амур.инфо» сообщили, что, предварительно, это «работа» не группы людей, а одного человека. Официальная информация о происшествии до СМИ будет доведена позже.

Арт-объект «Я люблю Белогорск» был установлен в городе на площади имени 30-летия Победы в 2018 году.