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9октября
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сегодня, 12:47 1

В Белогорске сломали арт-объект «Я люблю Белогорск»

В Белогорске сломали арт-объект «Я люблю Белогорск»
Фото: instagram.com/s.meliukov

Глава Белогорска Станислав Мелюков опубликовал в своем Инстаграме фотографию с места происшествия в городе. Неизвестные сломали местный арт-объект «Я люблю Белогорск».

В пресс-службе администрации населенного пункта ИА «Амур.инфо» сообщили, что, предварительно, это «работа» не группы людей, а одного человека. Официальная информация о происшествии до СМИ будет доведена позже.

Арт-объект «Я люблю Белогорск» был установлен в городе на площади имени 30-летия Победы в 2018 году.

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#Белогорск #происшествия

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Комментарии
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  • Страйкер

    Страйкер
    11 минут назад

    это доказывает, что любят но не все

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