На пирсе благовещенского судостроительного завода в груде камней застряла собака

Работники судостроительного завода в Благовещенске обнаружили на пирсе попавшее в беду животное. Собака застряла в груде камней. Четыре дня она скулила, пытаясь выбраться из ловушки, но сделать это самостоятельно ей не удалось. На помощь пришли работники завода.

«Примерно 4 дня назад мы услышали собачий вой, пытались понять, откуда идет звук. Как она оказалась на этом пирсе, непонятно. Мы туда только на лодке попасть можем. Когда ее наконец нашли, подплыли ближе, зацепили трос за ошейник и вытащили ее. Но погрузить в лодку не сумели, она рычит, напуганная, худая. Видимо на стрессе», – рассказал один из работников судостроительного завода.

На заводе надеются на помощь волонтеров и кинологов, которые смогут вызволить животное. Возможно, на призыв откликнется хозяин животного. «Мы готовы доставить человека, который окажет помощь, на лодке к месту, где сидит собака», – добил мужчина.