Что продают в Благовещенске: как выглядят дешевые квартиры

Рынок купли-продажи недвижимости разнообразен своими ценами (не всегда разумными) и предложениями. Одни, прежде чем выставить что-то на продажу, заботятся о том, как помещение будет выглядеть на фото, другие же попусту не заморачиваются – и так сойдет. В общем, сегодня публикуем подборку дешевых благовещенских квартир.

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2 000 000 РУБЛЕЙ

Если у вас нет кровати или вы находитесь в стадии ее покупки, идею с бюджетным вариантом знает этот продавец.

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2 300 000 РУБЛЕЙ

Продавец уверяет, что продает двушку по цене однокомнатной квартиры. Правда, находится она не совсем в черте города, а в поселке Аэропорт.

ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 1 380 000 РУБЛЕЙ

А эта двушка уже в черте города. Но коммуникаций в доме нет. Хотя провести их можно.

ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 3 099 000 РУБЛЕЙ

Со слов продавца, в квартире выполнен экономремонт, необходимо только поклеить обои.

СТУДИЯ, 2 400 000 РУБЛЕЙ

Студия с ремонтом и дизайнерским потолком. Как вам?

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2 700 000 РУБЛЕЙ

Покупаете эту квартиру – в подарок получаете мебель.

СТУДИЯ, 1 100 000 РУБЛЕЙ

У этой студии хорошее интерьерное решение: кухня вынесена на балкон. Поэтому визуально пространства в комнате больше.

ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2 400 000 РУБЛЕЙ

Обычная, ничем не примечательная однушка. Но более-менее презентабельная.

СТУДИЯ, 2 100 000 РУБЛЕЙ

Продавец уверяет, что и соседи хорошие, и сама квартира – отличный бюджетный вариант.