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9октября
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сегодня, 11:53 0

В Мексике горожане привязали мэра и катали на капоте из-за невыполненных обязательств

В Мексике горожане привязали мэра и катали на капоте из-за невыполненных обязательств
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

Горожане одного из городов Мексики отомстили мэру из-за невыполненных обещаний. Жителям не понравилась работа градоначальника, и они решили проучить его.

Жители привязали чиновника к пикапу и проволокли по нескольким улицам. Проехав несколько кварталов, машину остановили сотрудники полиции. Мэр Хорхе Эскандон получил необходимую медицинскую помощь, его жизнь вне опасности.

Как сообщает Rg.ru, глава администрации обещал жителям построить дорогу, но так и не сделал этого, несмотря на многочисленные просьбы. Терпение горожан закончилось, и в населенном пункте начались беспорядки. В ходе столкновений с полицией пострадали 11 человек, еще 30 задержали полицейские.

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