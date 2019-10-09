Благовещенцы присоединились к «Тетрис челлендж»

Жители Благовещенска решили присоединиться к «Тетрис челлендж». Акцию организовали сотрудники различных экстренных служб со всего мира – пожарные, спасатели, полицейские, медики. Не так давно флешмоб добрался и до России.

Суть в том, чтобы разложить на земле инвентарь из служебных автомобилей, лечь рядом и запечатлеть эту картину на фотокамеру. При фотосъемке сверху люди и предметы напоминают детали тетриса. После снимки выкладываются в Инстаграм с хэштегом #tetrischallenge.

Многие (в том числе и благовещенцы) модернизировали флешмоб, фотографируя вещи не из спецтранспорта, а свои личные либо рабочие предметы. Например, местное агентство недвижимости запечатлело калькуляторы, бейджи, телефоны, ключи и объявления. При этом фотографию они сделали не из реальных вещей, а с помощью компьютерной графической программы. «Все, что нужно для работы агента по недвижимости, и сам агент», – написали сотрудники в своем аккаунте в Инстаграме.

Также к акции присоединился туристско-информационный центр Амурской области. В аккаунте работники центра выложили фотографию с содержимым туристического рюкзака.

«Это челлендж сейчас очень популярен не только за рубежом, но и в России. В других городах тоже люди что-то разбирают, фотографируют. Нам очень понравилась эта идея. Так как наш аккаунт рассказывает о путешествиях, о любимой Амурской области, мы решили сделать что-то на туристическую тему. Поэтому мы разобрали туристический рюкзак. Плюс у нас есть символ туризма в регионе – животное харза, которая очень удачно вписалась в эту тему. Также позвали друга харзы – кота Барни – и сделали композицию. Очень хочется, чтобы амурчане поддержали этот челлендж, он действительно интересный. Тем более что в детстве все играли в тетрис. Буквально вчера вечером мы выложили фото в Инстаграм и уже получили большой отклик, много комментариев. Поэтому мы всех призываем подключаться», – сказала главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова.

Акцию поддержала и местная зоозащитница. Она показала содержимое багажника своего автомобиля. В списке вещей – поводки, лекарства, инструменты, ковры, средства дезинфекции и даже крупа для собак.

«Вообще, в моей машине обычно гораздо больше вещей, которые могут пригодиться мне в волонтерской деятельности. Просто совсем недавно я сдавала машину в химчистку и навела порядок в багажнике, убрав оттуда весомую часть волонтерского инвентаря. Но это ненадолго. После таких уборок, как правило, мое авто достаточно быстро снова наполняется», – сказала волонтер Екатерина.