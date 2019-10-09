В Благовещенске ремонт Трудовой, где из-за порыва сняли свежий асфальт, стоил 22 миллиона

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске ремонт участка улицы Трудовой между Горького и Амурской, где придется заново укладывать асфальт из-за порыва, стоил около 22 миллионов рублей. Сейчас коммунальщики ремонтируют сети. Им же придется заплатить за укладку нового асфальта.

Как ранее сообщало Амур.инфо, авария на коммунальных сетях случилась во время гидравлических испытаний. При этом, как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин на пресс-конференции, посвященной ремонтной кампании, до начала ремонта и АКС, и управление ЖКХ заверили, что сети в порядке.

«Не все у нас получилось, как мы задумали. Мы с вами видим негативные результаты нашей совместной работы с нашими коллегами. На улице Трудовой, где мы только закончили объект, и через 3 дня после испытания сетей снова зашли на масштабный ремонт. То есть фактически сняли покрытие и сегодня осуществляем ремонт сетей. Для того, чтобы таких случаев не происходило, в прошлом году мы создали проектный офис, куда включили все заинтересованные структуры. Это управление ЖКХ, заказчик, АКС. Мы старались подобрать участки так, чтобы таких явлений не происходило. В принципе, мы определились с участками – все нас заверили, что сети в хорошем состоянии. Для нас это большая боль, объект был очень хороший, красивый, но мы его вскрываем и восстанавливаем», – сказал министр.

По информации администрации Благовещенска, на ремонт участка Трудовой потратили около 22 миллионов рублей. Со слов министра, восстановление дороги будет осуществляться за счет АКС.

Фото: ИА «Амур.инфо»