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9октября
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сегодня, 11:25 1

Благовещенка из ревности ударила ножом собутыльницу и отправилась в колонию

Благовещенка из ревности ударила ножом собутыльницу и отправилась в колонию
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд вынес приговор жительнице столицы Амурской области. Ее признали виновной в покушении на убийство собутыльницы.

Преступление было совершено в июне 2019 года в квартире одного из домов Благовещенска. Женщины распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора. Будучи в состоянии опьянения, одна нанесла другой удар ножом в грудь. Пострадавшая выжила, ей вовремя оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В судебном заседании женщина свою вину признала частично. Горожанка пояснила, что умысла на убийство не было. К поножовщине привела ревность: в тот день собутыльница рассказала, что имела близкие отношения с бывшим гражданским мужем благовещенки.

Суд учел разные обстоятельства, в том числе отягчающие – нахождение в момент преступления в состоянии опьянения, рецидив преступлений. Горожанке назначили 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#происшествия #суды

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