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В нескольких городах России хотят запретить концерты Егора Крида из-за гей-пропаганды

В нескольких городах России хотят запретить концерты Егора Крида из-за гей-пропаганды
Фото: instagram.com/egorkreed/?hl=ru

В нескольких городах России протестуют против певца Егора Крида. Член правления организации «Тюменский родительский комитет» Андрей Генерозов объяснил, почему родители выступают против творчества музыканта.

Генерозов пояснил каналу «360», что они обнаружили в песнях исполнителя пропаганду нетрадиционных отношений, нецензурную лексику и уничижительное отношение к женщинам. Вместе со специалистами Роскомнадзора родители поклонников Крида сделали полный анализ его творчества. Они пообещали, что в ближайшее время выложат результат исследований в общий доступ.

«Егор Крид в своих выступлениях дает понять, что быть геем лучше, чем не быть геем. Конечно, это отретушировано, но, кто внимательно слушает, тот понимает, что он имеет в виду», – сказал Генерозов. Он считает, что дети могут слушать Крида и других рэперов дома, если им это позволяют, но концерты исполнителя нужно запретить.

Также против концерта Крида выступают в Ярославле. Местный житель Илья Дианов обратился в прокуратуру по поводу возрастного ограничения на концерте. Дело в том, что на афишах установлен возрастной ценз «12+», но песни, по мнению активиста, детям слушать нельзя. «Это у меня вызвало бурю негодования. <…> Ненормативная лексика присутствует в песнях, несовершеннолетним людям там нечего делать. <...> Мне просто обидно, что нашу молодежь уводят немного не туда», – заявил Дианов.

Прокуратура направила заявление Дианова в Роскомнадзор, поскольку речь идет о защите детей от информации, которая может причинить вред их здоровью или развитию. Заявление должны рассмотреть в течение 30 дней, сообщает «Лента.ру».

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#концерты #культура #шоу-бизнес

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