Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:45 4

Амурчан приглашают посадить деревья в Благовещенске

Амурчан приглашают посадить деревья в Благовещенске
Фото: pixabay.com

В субботу, 12 октября, в Благовещенске пройдет акция по посадке деревьев «Живи, лес!». Принять участие в ней приглашают всех жителей Амурской области.

Приамурье поддерживает всероссийскую акцию «Живи, лес!» на протяжении нескольких лет подряд. Она проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Ежегодно около 800 участников, среди которых школьники, студенты, представители органов власти, добровольцы, с сентября по октябрь на заранее отведенных территориях высаживают саженцы деревьев и кустарников. В этом году в Приамурье на 63,8 гектара уже высажено более 142 тысяч деревьев разных видов.

В Благовещенске 12 октября будут озеленять участок улицы Муравьева-Амурского, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

«Благовещенским лесхозом подготовлен необходимый инвентарь и 550 саженцев калины, краснотала, рябины, бересклета, – рассказала начальник отдела лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы министерства Нина Наумова. – Начало в 11:00. Сбор участников мероприятия по адресу: улица Муравьева-Амурского, 13. По организационным вопросам можно обратиться в наш отдел. Телефон – 44-17-07. Приглашаем всех желающих принять участие в акции "Живи, лес!"».

Просмотров всего: 472

#природа

распечатать


Общество

Населенные пункты Приамурья проверят на готовность к пожароопасному периоду
Общество 4

В Амурской области поползень выпросил у туристов арбуз
Происшествия 2

В Новорайчихинске в школу пришел медвежонок (видео)
Общество

Выжигать траву в России станут по новому закону
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Халява руками горожан.Зеленстрою надо же платить.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    На северах продолжается акция по вырубке деревьев «Умри, лес!».

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад

    Затея, конечно, хорошая.

    Но вот кто ответит за загубленные обрезкой тополя по всему городу?

    Когда уберут это убожество, наглядно характеризующее наших "эффективных" сити-манагеров и восстановят зелень на улицах города?

  • V.M.

    V.M.
    11 минут назад

    настольная фотография для мэрии и Зеленхоза, 20.09.19



    смотреть и плакать...

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь