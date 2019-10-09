Амурчан приглашают посадить деревья в Благовещенске

В субботу, 12 октября, в Благовещенске пройдет акция по посадке деревьев «Живи, лес!». Принять участие в ней приглашают всех жителей Амурской области.

Приамурье поддерживает всероссийскую акцию «Живи, лес!» на протяжении нескольких лет подряд. Она проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Ежегодно около 800 участников, среди которых школьники, студенты, представители органов власти, добровольцы, с сентября по октябрь на заранее отведенных территориях высаживают саженцы деревьев и кустарников. В этом году в Приамурье на 63,8 гектара уже высажено более 142 тысяч деревьев разных видов.

В Благовещенске 12 октября будут озеленять участок улицы Муравьева-Амурского, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

«Благовещенским лесхозом подготовлен необходимый инвентарь и 550 саженцев калины, краснотала, рябины, бересклета, – рассказала начальник отдела лесопользования, лесовосстановления и государственной экспертизы министерства Нина Наумова. – Начало в 11:00. Сбор участников мероприятия по адресу: улица Муравьева-Амурского, 13. По организационным вопросам можно обратиться в наш отдел. Телефон – 44-17-07. Приглашаем всех желающих принять участие в акции "Живи, лес!"».