В Амурстате рассказали, что подорожало и что подешевело в Приамурье

Амурстат опубликовал сведения о ценовой ситуации на потребительском рынке Амурской области в сентябре 2019 года. Так, индекс потребительских цен на товары и услуги по региону составил 100,3 % (в сентябре 2018 года – 100,6 %). Индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 100,2 % (в сентябре 2018 года – 100,7 %).

Икра лососевых рыб стала дороже на 7,3 %, свинина – на 2,3 %, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) – на 2,2 %, яйца куриные – на 2 %, молоко – на 1,7 %, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, масло оливковое – на 1,5 %, масло сливочное, творог – 1,1 %. Вместе с тем снижение цен отмечалось на кальмары мороженые – на 5 %, рыбу и креветки мороженые неразделанные – на 2 % и 1,3 % соответственно, сахар – на 1,2 %.

Плодоовощная продукция стала дешевле на 1,8 %, в том числе виноград – на 20,7 %, картофель – на 12,6 %, лук – на 7,8 %, бананы – на 4,9 %, морковь – на 3,8 %. Огурцы свежие подорожали на 25,6 %, капуста – на 1,7 %, лимоны – на 1,6 %, орехи – на 1 %.

Цены на непродовольственные товары в сентябре 2019 года выросли на 0,3 %, (в сентябре 2018 года – на 0,6 %). Из наблюдаемых товаров более всего подорожали: ткани шерстяные – на 4,2 %, сковороды с антипригарным покрытием – на 3,9 %, игрушки пластмассовые для детей ясельного возраста – на 3,5 %, электроутюги с терморегулятором, пароувлажнителем – на 3,1 %, сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи, куртки для детей школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленные – на 2,7 %, платья женские из полушерстяных или смесовых тканей – на 2,6 %, обои бумажные – на 2,4 %, еврошифер, утепленные куртки мужские с верхом из плащевых тканей – 2,3 %, земля для растений, туфли женские модельные с верхом из натуральной кожи, ползунки из хлопчатобумажного трикотажного полотна, комбинезоны утепленные для детей до одного года, костюмы трикотажные для детей ясельного возраста – на 2 %-2,2 %. В то же время перевязочные материалы стали дешевле на 5,7 %, мониторы для настольного компьютера, холодильники – на 1,5 %, электронные медицинские термометры – на 1,4 %, швейные машины – на 1,3 %.

Цены на медикаменты снизились на 0,4 %. Корвалол стал дешевле на 6,7 %, йод – на 5,1 %, сульфацетамид – на 4,1 %, аспирин отечественный – на 3,5 %, амоксициллин – на 2 %. Одновременно подорожал амброксол (на 10,6 %), аллохол (на 3,6 %), глицин (на 2 %).

Индекс потребительских цен на услуги в сентябре 2019 года, как и в сентябре 2018-го, составил 100,3 %. Обучение в негосударственных общеобразовательных организациях стало дороже на 15,6 %, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста – на 10,4 %, обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования и в образовательных организациях среднего профессионального образования – на 6,3 % и 5 % соответственно, маникюр – на 2,8 %, услуги фотоателье – на 1,4 %, прививка животного – на 1,2 %. Проезд в поездах дальнего следования подешевел на 9 %, проживание в студенческом общежитии – на 3,6 %, занятия на курсах иностранных языков – на 1,7 %.