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В Белогорске подключили к теплу общежитие завода-банкрота

В Белогорске подключили к теплу общежитие завода-банкрота

Глава Белогорска Станислав Мелюков поручил предприятию «Горэнерго» подключить к городским системам теплоснабжения общежитие завода-банкрота «ЦАРЗ-19» (Центральный автомобильный ремонтный завод). Здание, включенное в конкурсную массу вместе с жильцами, стало единственным, где отопительный сезон начался позже всех в городе.

Накануне глава Белогорска провел расширенное совещание с участием замглавы по ЖКХ, директора главного ресурсоснабжающего предприятия, представителей городской и военной прокуратуры, а также жителей дома. Все заинтересованные стороны обсудили проблему запуска тепла и электроснабжения.

«Реальность такова, что наши жители стали заложниками неких действий, которые проводят структуры, заинтересованные в извлечении прибыли из бывшего имущества Минобороны, – отметил глава Белогорска. – Мы подали в суд иск о понуждении исключить из конкурсной массы социально-значимый объект, где проживает около 50 человек». Заседание в режиме видеоконференцсвязи пройдет в Арбитражном суде Амурской области 22 октября.

«Судебная практика в таких случаях неоднозначна. Наша задача доказать, что там проживают люди, – отметила начальник правового управления Наталья Фахрудинова. – Предоставим акты, предоставим документы, подтверждающие, что люди там зарегистрированы, а регистрация у нас по законодательству допускается только в жилых помещениях. Данный факт уже есть, он неоспорим. Фактически здание имеет статус социально-значимого объекта. Сейчас там проживает 26 семей. Девять человек официально зарегистрированы по месту жительства».

Пока администрация Белогорска представляет интересы жителей города в суде, обслуживающие организации начинают поставку коммунальных услуг. По поручению главы города специалисты ресурсоснабжающего предприятия и обслуживающей организации подключили объект к теплу.

«Уже третий отопительный сезон мы просим главу города помочь. 28 лет живу в этом общежитии. Мы, конечно, довольны, что включают отопление. Будем платить исправно», – приводит слова жительницы общежития Елены Бганцовой пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #военные #ЖКХ #суды

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