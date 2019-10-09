В Северодвинске женщина избила грудничка на улице

Северодвинске очевидцы сняли на видео, как женщина избивает ребёнка в коляске. Ролик опубликовали в «В Контакте» в группе «Северодвинск life».

После публикации видео пользователи предположили, что женщина находится под психотропными веществами. Также они предположили, что в клумбе она искала очередную дозу.

На видео молодая мать сначала роется в траве, как будто что-то ищет, а затем наклоняется к коляске и начинает избивать ребёнка. После этого она, спотыкаясь, убегает.

Автор видео обратился в полицию, сейчас устанавливается личность женщины, сообщает Life.

В сентябре 2019 года в Амурской области женщина избила малолетнего ребенка. Гнев женщины вызвала детская шалость. Скандальное видео вызвало общественный резонанс и семью пригласили на передачу «Мужское и женское». В студию были приглашены пять амурчан – нерадивая мать, ее супруг, свекровь, брат и подруга, которая и сделала разлетевшуюся по сети видеозапись.