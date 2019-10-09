Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:51 0

В Северодвинске женщина избила грудничка на улице

В Северодвинске женщина избила грудничка на улице
Фото: instagram.com/bebetto.ru/

Северодвинске очевидцы сняли на видео, как женщина избивает ребёнка в коляске. Ролик опубликовали в «В Контакте» в группе «Северодвинск life».

После публикации видео пользователи предположили, что женщина находится под психотропными веществами. Также они предположили, что в клумбе она искала очередную дозу.

На видео молодая мать сначала роется в траве, как будто что-то ищет, а затем наклоняется к коляске и начинает избивать ребёнка. После этого она, спотыкаясь, убегает.

Автор видео обратился в полицию, сейчас устанавливается личность женщины, сообщает Life.

В сентябре 2019 года в Амурской области женщина избила малолетнего ребенка. Гнев женщины вызвала детская шалость. Скандальное видео вызвало общественный резонанс и семью пригласили на передачу «Мужское и женское». В студию были приглашены пять амурчан – нерадивая мать, ее супруг, свекровь, брат и подруга, которая и сделала разлетевшуюся по сети видеозапись.

Просмотров всего: 383

#дети #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Белогорске сломали арт-объект «Я люблю Белогорск»
Происшествия

На пирсе благовещенского судостроительного завода в груде камней застряла собака
В России и мире

В Мексике горожане привязали мэра и катали на капоте из-за невыполненных обязательств
Происшествия 1

Благовещенка из ревности ударила ножом собутыльницу и отправилась в колонию

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь