В Благовещенске мужчина вышел из общежития и пропал

В Благовещенске идут поиски пропавшего мужчины. О судьбе 35-летнего Ивана Суздальцева ничего не известно с 3 октября.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» тетя Ивана, Марина Николаевна, мужчина пропал в районе КПП, по адресу: улица 50-летия Октября, 202. «Он просто вышел из общежития 3-го вечером и домой не вернулся», – сообщила родственница.

Иван Суздальцев был одет в черную олимпийку, черные штаны и черные кроссовки, при себе имел паспорт.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении благовещенца, просят позвонить Марине Николаевне по телефону: 8-909-814-28-93.