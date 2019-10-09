Экс-депутат Госдумы от Амурской области может возглавить ЕАО

В последние годы кадровые перестановки в регионах происходят в две волны – весной и осенью. Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования.

Три источника издания, близких к администрации президента, рассказали о высокой вероятности ухода с поста главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. По словам одного из собеседников, его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн.

Ростислав Гольдштейн ранее представлял интересы Амурской области в Госдуме. Он был избран в 2011 году по партийному списку «Единой России». В 2015 году политик стал членом Совета Федерации от ЕАО.