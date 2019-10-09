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Экс-депутат Госдумы от Амурской области может возглавить ЕАО

Экс-депутат Госдумы от Амурской области может возглавить ЕАО
Фото: ruspekh.ru

Во второй половине октября в России может начаться волна губернаторских отставок, которая затронет регионы, где в 2020 году должны пройти выборы глав, сообщает «Коммерсант». ЕАО в их числе. Возглавить этот регион может бывший депутат Госдумы от Амурской области, сенатор Ростислав Гольдштейн.

В последние годы кадровые перестановки в регионах происходят в две волны – весной и осенью. Обновление губернаторского корпуса связано с единым днем голосования.

Три источника издания, близких к администрации президента, рассказали о высокой вероятности ухода с поста главы Еврейской автономной области Александра Левинталя. По словам одного из собеседников, его преемником может стать сенатор Ростислав Гольдштейн.

Ростислав Гольдштейн ранее представлял интересы Амурской области в Госдуме. Он был избран в 2011 году по партийному списку «Единой России». В 2015 году политик стал членом Совета Федерации от ЕАО.

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#выборы #политика #российская власть

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    по фамилии подходит :)

  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    Очень известный в Амурской области персонаж!!!

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