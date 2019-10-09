В России собираются устанавливать умных лежачих полицейских: обзор прессы

«Российская газета» рассуждает на тему, нужны ли провинциальным городам высотки. А еще пишет о том, что текущим развитием экономики глава правительства Медведев недоволен. О чем сообщают другие газеты, – в обзоре прессы ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Напишут же такое

В «Российской газете» на себя обращает внимание статья о так называемых умных лежачих полицейских. Не поленитесь, прочтите. Здесь о том, что если вы не будете соблюдать скоростной режим, перед вами вдруг – рраз! – и выскочит препятствие. Колесо на разрыв, подвеска на слом и шишка на лоб. А если соблюдаете режим скорости, то этот самый «умный полицейский» просто спрячется под асфальт и всё. И спокойно, без тряски проедете. Кто это придумал, получил ли за это премию – не говорится. Зато пишут, что эти конструкции начнут устанавливать в 2021 году. Скептики считают, что после первого же дождя конструкции заржавеют и перестанут действовать. Но установить их все равно установят – нужно же дорожникам освоить явно не маленькие суммы.

Также в номере

О чем еще интересном можно прочесть в главной газете страны. Я не пропустил интервью с директором Третьяковки Трегуловой – рассказала о новых выставках и проектах. Будете в Москве – загляните. Еще издание приглашает к дискуссии – нужны ли провинциальному городу высотки? Тема, согласитесь, актуальна и для нашего провинциального во всех смыслах городка. Еще о том, что наконец-то появилось лекарство от СПИДа. Еще вы узнаете, что туалеты на крупных вокзалах станут бесплатными (кто же в них, болезных, убирать-то будет?!)

Ну и еще о том, что Дмитрий Медведев (это председатель правительства) назвал главные требования к плану ускорения экономического роста. А текущим развитием экономики глава правительства недоволен. Остается вопрос – почему же тогда президент страны доволен главой правительства. Но это вопрос уже не к газете.

Вам статья

Далее «АиФ». С некоторым запозданием рассказывается о том, как Путин и Шойгу провели выходные в тайге. Интересно, как там в это время по части комаров и клещей? Да и черт с ними, с комарами, можно и похлопать себя, при случае, а вот клещи… Ну, наверное, удалось договориться.

Еще пишут о том, что есть идея ввести льготы тем, кто пережил перестройку. Действительно страшное время было. Один «сухой закон» чего стоил –сколько нервов, а то и жизней унес. Правильная у депутатов мысль зародилась.

А еще о том, как научиться управлять своими сновидениями. НаУчитесь и будете себе заказывать – кто триллер, как вы побеждаете всех подряд – и тараканов, и начальника, кто – легкую эротику. Да мало ли…

Очень интересно

«Моя Мадонна» рассказывает о предстоящей выставке предметов из частных коллекций амурчан – она состоится в Доме народного творчества. В частности, там будут представлены такие предметы, как подстаканники. В былые времена их можно было увидеть чуть ли не в каждом доме – у кого-то дешевенькие, чуть ли не из жести, у кого-то подороже – из мельхиора, а то и из серебра. А у кого-то… Ну, в общем, за каждым из подстаканников стоит история и семьи, и даже страны, о чем вам при встрече расскажет коллекционер антиквариата Руслан Башмаков.

Не пропусти

Ну и завершу «Комсомольской правдой». Узнаете, что в России побывал Шварценеггер с сыном. Нацепили на себя шинель, ушанку, какую-то куцую мохнатую шубу. На фото выглядят, как два дурачка.

Еще пишут о том, что в мире стопроцентно балуются климатическим оружием. Во что трудно не поверить: то мы американцев ураганом, то они нас наводнением. И сверхтанки никакие (о которых вчера «Российская газета» рассказывала) не нужны.

Еще узнаете, что Лолита, уже пять раз выходившая замуж, снова готова к бракосочетанию. Но лучше, сдается, посмотреть ужастик в кино, благо их много выпускается. Но не это самое главное в «Комсомолке».

На посошок

Главное даже не в статье о наследстве, которое получат родные Марка Захарова (одной недвижимости на 150 миллионов рублей! А посчитать «движимость»? А порыться в закромах?). Нельзя считать главным и материал о том, как соблазнить женщину (это рецепт от Ролана Быкова. Ну, тому было проще: у него была маска Бармалея. Надел – и порядок!)

Главным я считаю публикацию, объясняющую, почему власти решили сократить чиновничий аппарат (о чем уже которую неделю подряд трезвонят центральные газеты). Оказывается, для того, чтобы уволить «ненужных» чиновников, нужно потратить миллиарды рублей! Чем не лакомый кусочек для освоения!