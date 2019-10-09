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Директор спецшколы в Приамурье, откуда совершали побег подростки, сложила полномочия

Директор спецшколы в Приамурье, откуда совершали побег подростки, сложила полномочия
Фото: gzt-sv.ru

Спецшкола, расположенная в поселке Юхта Свободненского района, осталась без руководителя. Директор, отработавший в этой должности более десяти лет, достигнув пенсионного возраста, сложила свои полномочия.

Теперь Юхтинская спецшкола ждет кандидатов на должность директора. Документы от желающих возглавить спецшколу принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 675000, Благовещенск, улица Шимановского, 8 (министерство образования и науки Амурской области), кабинет 303 с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Для участия в конкурсе кандидаты предоставляют документы в установленный срок. Их перечень находится на сайте министерства в разделе «кадровая политика». Документы принимаются до 18:00 18 октября, пишет Gzt-sv.ru.

Как сообщало Амур.инфо, двенадцать подростков сбежали из Юхтинской спецшколы в июле 2019 года. Все они были найдены. В дальнейшем они рассказали, почему совершили побег.

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#образование

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