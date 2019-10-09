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9октября
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сегодня, 09:23 3

В России разработали закон о блокировке мессенджеров и электронной почты

В России разработали закон о блокировке мессенджеров и электронной почты
Фото: pixabay.com

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации. Об этом пишет «Лента.ру».

Подготовившая законопроект группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом предлагает ограничивать пользователям возможность обмениваться сообщениями «в течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено».

Кроме того, по словам Клишаса, планируется ввести общее для мессенджеров и электронной почты понятие «организатор сервиса обмена сообщениями». В КоАП будут внесены изменения об административной ответственности для таких «организаторов», уточнил Клишас.

«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти», — добавил парламентарий, отметив, что такая мера позволит гарантировать соблюдение конституционных прав граждан.

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#закон

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    мылору онли эту ахинею будет исполнять

  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    Железный Занавес, в лучших традициях полицейского государства.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Вперде в совок :(

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