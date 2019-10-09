В России разработали закон о блокировке мессенджеров и электронной почты

Подготовившая законопроект группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом предлагает ограничивать пользователям возможность обмениваться сообщениями «в течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено».

Кроме того, по словам Клишаса, планируется ввести общее для мессенджеров и электронной почты понятие «организатор сервиса обмена сообщениями». В КоАП будут внесены изменения об административной ответственности для таких «организаторов», уточнил Клишас.

«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти», — добавил парламентарий, отметив, что такая мера позволит гарантировать соблюдение конституционных прав граждан.