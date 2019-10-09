Преимущественно без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 9 октября

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9 октября в Амурской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Только в большинстве районов севера пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, которые будут сопровождаться северо-восточным ветром – 3-8 метра в секунду.

В южных и центральных районах ветер с юго-запада дует со скоростью 6-11, местами с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит 13...18 градусов со знаком плюс. На севере – плюс 8...13, местами в осадках – около плюс 5.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Скорость юго-западного ветра составляет 9-14 метров в секунду. Температура воздуха – 15...17 выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.