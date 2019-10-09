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9октября
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В Благовещенске пешеход попал под колеса автомобиля

В Благовещенске пешеход попал под колеса автомобиля
Фото: кадр видео

Вечером 8 октября в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшим. На пешехода совершил наезд автомобиль.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, происшествие случилось в 7 часов вечера на регулируемом перекрестке Игнатьевского шоссе и улицы Василенко. Водитель, управляя Toyota Platz, при повороте направо не предоставил преимущество в движении мужчине-пешеходу 1972 года рождения.

Пострадавший самостоятельно обратился в больницу.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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