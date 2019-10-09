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9октября
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сегодня, 07:29 0

В начале ноября россияне будут отдыхать три дня подряд

В начале ноября россияне будут отдыхать три дня подряд
Фото: pixabay.com

День народного единства в 2019 году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими. Об этом РИА Новости сообщили в Роструде.

Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы – с 1 по 8 января.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.

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#отдых #праздники

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