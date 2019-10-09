В начале ноября россияне будут отдыхать три дня подряд

Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы – с 1 по 8 января.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.