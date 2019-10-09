Гороскоп 9 октября: у Дев депрессия, а Овны займутся благоустройством

Восход Солнца: 06:41

Заход Солнца: 17:52

Солнце в Весах.

Овен. Сегодня Вам необходимо сдерживать страсти и эмоции. Не следует рассчитывать на то, что Вы окажетесь услышанными и понятыми. Возможно нарастание внутреннего напряжения, недовольства собой, окружающими, работой. Не торопитесь принимать скоропалительных решений. Спокойно выполняйте текущие обязанности, займитесь благоустройством дома, делайте незначительные покупки.

Телец. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в государственные учреждения или общественные организации. Сегодня Тельцы вполне могут рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого повышения финансового положения или заманчивого предложения, которое следует принять.

Близнецы. Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу, особенно к коммерческим операциям. Благоприятное расположение Меркурия позволяет реализовать коммерческие идеи и намерения предыдущего времени. Не отказывайтесь от помощи и советов партнеров или покровителей, однако, конечный результат будет зависеть только от напористости и практичности Близнецов.

Рак. Начало дня может принести неприятное известие, связанное с обманом или неисполнением обязательств со стороны партнеров. Вторая половина дня благоприятна для критического анализа своих возможностей и наклонностей. Не исключено, что стечение обстоятельств или новое знакомство сыграют в вашей жизни большую роль. Любовные отношения или духовные поиски могут быть весьма эффективны. Возможна романтическая встреча или любовное свидание.

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Лев. Сегодня вероятны домашние хлопоты, проблемы с родственниками или друзьями. Вы сможете трезво оценить ситуацию и найти правильное решение. Сильные эмоции или постороннее влияние могут полностью овладеть Вами. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется осторожность и рассудительность.

Дева. Этот день символизирует душевное равновесие. Отношения между партнерами будут гармоничными, что благотворно скажется на отношениях в семье. Ведь тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей нежности и проявления любви. Во второй половине дня возможна беспричинная тоска или легкая депрессия.

Весы. Сатанинский день. Не исключены финансовые потери, кражи. Ни в коем случае не пускайтесь в новые рискованные мероприятия – они окажутся убыточными. Отмените все поездки, путешествия.

Скорпион. Крайне неблагоприятный день. Вероятны проблемы с жилищем или имуществом. Напряженный в эмоциональном отношении день, особенно для мужчин-Скорпионов. Не исключено великое множество критических ситуаций. Женщин-Скорпионов звезды предостерегают от контактов с партнерами или начальством. Вам придется приложить максимум стараний, однако результат не оправдает усилий.

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Стрелец. Благоприятный день. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения менять тактику и лавировать между «нельзя» и «очень хочется». Никого не следует посвящать в свои проблемы или планы. Как можно меньше доверительных бесед с малознакомыми людьми. Женщинам-Стрельцам следует остерегаться новых увлечений и знакомств. Они приведут к усталости, обиде или разочарованию.

Козерог. Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией, покровительством Высших сил, справедливостью. Используйте ваше обаяние в своих интересах, вероятно, сегодня вам придется решать множество вопросов одновременно. Благоприятны обращения к начальству или в правительственные организации, однако свои планы нужно держать при себе, иначе во второй половине дня все начинания могут быть перечеркнуты. Помните: всего одно неосторожное слово может стать причиной многих неприятностей.

Водолей. Энергия и вера в свои силы помогут Вам совершить нечто выдающееся. Особенно это касается мужчин-Водолеев, занимающихся творческой деятельностью. Но если вам не удастся самореализоваться, пусть это не омрачит вашего настроения. Звезды сулят Вам успех в поиске дополнительных источников дохода, новых видов деятельности. Удачными будут и любые коллективные действия, встречи, контакты, совместные проекты.

Рыбы. Сегодня займитесь укреплением своего здоровья и авторитета у близких людей, так как не исключено небольшое разочарование в личной жизни. Первая половина дня чревата просчетами или обманами. Во второй половине дня появится возможность для творчества. Вероятно изменение личной жизни в лучшую сторону. Возможна небольшая материальная поддержка со стороны малознакомых людей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев