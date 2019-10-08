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8октября
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сегодня, 19:53 4

В Благовещенске неизвестные ударили щенка так, что у него выпал глаз

В Благовещенске неизвестные ударили щенка так, что у него выпал глаз
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблик благовещенской зоозащитной организации «Кошкин дом» help_animals_blg сообщил о происшествии в столице Амурской области. Неизвестные люди нанесли тяжелую травму щенку – у животного выпал глаз.

«Во дворе на "хлопке" ощенилась собака, которую любят все дети двора (нормальные дети), попытались привлечь взрослых жителей соседнего дома к проблеме беременных и рожающих собак, идея понравилась... знаете, кому? Почти никому! Ок, справились сами, при участии детей и родителей одного мальчика. Привезли будку, поселили туда семейку, распределили график кормления, отфотали щенков, искали всем дом. Когда малышей осталось 4 из 9, "добрая" мразотная женщина из дома рядом попросила своих товарищей, и будку к (…) выкинули на помойку», – пишут волонтеры.

Но дети вернули будку, только переставили ее подальше от жилых домов. И случилось новое происшествие.

«Понедельник, первая половина дня: перепуганная собака-мать, три щенка пропали, один оставшийся – еле живой, тяжело дышит, и у него... выпавший глаз. После осмотра в ветклинике установлена причина – удар по голове. Скорее всего, малыша пнули с такой силой, что у него вылез глазик... Что должно быть в голове, душе и сердце человека, который может пнуть маленькую, только начавшуюся жизнь», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время со щенком все хорошо. Его мать после случившегося забрали в вольеры.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    2 часа назад

    Ублюдки....цензурные слова закончились.....

  • ay

    ay
    1 час назад

    У......ки. (и буквы пропущены не "Б" и "Л").

  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Чему удивляться, такое у нас потерянное поколение. Надеюсь, что с тем кто покалечил беззащитное животное, ночью отмарозки аналогично стукнут по голове чтобы и у него глаз вылетел. Чтобы на себе почувствовал что сотворил сам.

  • dmitriiypagin

    dmitriiypagin
    34 минуты назад

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