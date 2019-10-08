Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

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Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Актер скончался 15 октября 2017 года, ему было 47 лет. По данным следствия, с 6 по 15 октября он находился в реабилитационном центре «Феникс», неоднократно жаловался сотрудникам на плохое самочувствие и боль в ноге. Однако директор центра Оксана Богданова никак не реагировала на жалобы.

В феврале 2018 года против Богдановой возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК России). По версии следствия, сотрудники центра «Феникс» вводили Марьянову препараты, не выясняя, есть ли у него противопоказания или заболевания, препятствующие применению конкретных лекарств. Кроме того, в центре не вызвали Марьянову скорую после неоднократных жалоб на самочувствие и появление показаний для срочной госпитализации, заявляли в СК.

Через год против Богдановой возбудили еще одно дело — по ст. 124 УК (оставление в опасности), сообщает РБК. В СК считают, что директор «Феникса» знала о необходимости госпитализировать актера, но запретила вызывать скорую, «намереваясь продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра».

В СК уверены, что если бы актера вовремя направили в больницу, то врачи могли бы спасти его.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Директора центра обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности.

Вину она не признала.