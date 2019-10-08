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8октября
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сегодня, 19:15 0

Московский суд рассмотрит уголовное дело, связанное с космодромом Восточный

Московский суд рассмотрит уголовное дело, связанное с космодромом Восточный
Фото: Амур.инфо

В Главной военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора Спецстроя России. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, генеральный директор ООО «Строймонолит-14» передал чиновнику свыше 32 миллионов рублей за помощь в заключении с компанией выгодных контрактов на строительство объектов космодрома Восточный, а также общее покровительство. Получив денежные и товарные авансы, строительная организация их не отработала, а в итоге была признана банкротом. В результате государству причинен ущерб на сумму свыше 120 миллионов рублей.

В ходе следствия наложен арест на принадлежащие чиновнику денежные средства и имущество на общую сумму более 17 миллионов рублей. Представителем потерпевшего заявлен иск о возмещении причиненного ущерба.

Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

Генеральный директор ООО «Строймонолит-14» ранее был осужден к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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