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8октября
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Амурчане могут совершить виртуальный тур по дому-музею Юлиана Семенова

Амурчане могут совершить виртуальный тур по дому-музею Юлиана Семенова
Фото: пресс-служба Президентской библиотеки

8 октября, в день рождения писателя Юлиана Семенова (1931–1993), Президентская библиотека представила на своем портале виртуальный тур по дому-музею автора романов о разведчике Исаеве – Штирлице, сценариста популярных советских кинокартин, журналиста и общественного деятеля.

Дом-музей Юлиана Семенова, расположенный в поселке Олива (Верхняя Мухалатка) в Крыму, был открыт в 2000 году. Здесь писатель жил и работал до 1989 года, создал такие произведения, как «Приказано выжить», «Экспансия», «Отчаяние», «Версии», «Репортер» и многие другие, а также проводил организационную работу по созданию первой в СССР негосударственной газеты «Совершенно секретно» (1989).

В Доме-музее сохранена обстановка рабочего кабинета и библиотеки Юлиана Семенова, которая красноречиво рассказывает о его жизни и деятельности. В экспозиции представлены рукописи, документы, фотографии, переписка писателя с советскими и зарубежными коллегами (Грэмом Грином, Жоржем Сименоном, Эрнестом Хемингуэем), кинематографистами (Никитой Михалковым, Андреем Тарковским, Вячеславом Тихоновым), деятелями культуры русского зарубежья (Сержем Лифарем, Марком Шагалом, Федором Шаляпиным). Посетитель виртуального музея увидит оригинальные работы художников Ильи Глазунова и Михаила Шемякина, сможет изучить документы, связанные с розыском и возвращением художественных ценностей, похищенных немецкими войсками в период Великой Отечественной войны, а также материалы, касающиеся съемок художественных фильмов «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить…», «Противостояние», «Петровка, 38».

Как сообщает пресс-служба Президентской библиотеки, создание виртуальных туров – активно развивающееся направление ее деятельности.

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#интернет #культура

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Комментарии
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  • dmitriiypagin

    dmitriiypagin
    34 минуты назад

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