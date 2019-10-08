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сегодня, 19:07 1

Авторские открытки приготовили для амурчан в Международную неделю письма

Авторские открытки приготовили для амурчан в Международную неделю письма
Фото: Амур.инфо

С 7 по 13 октября во всем мире отмечают Международную неделю письма. Главным событием недели является Всемирный день почты, который приходится на 9 октября. В честь праздника в центральном отделении связи Благовещенска пройдет ряд мероприятий.

В этот день в клиентском зале на Главпочтамте Благовещенска (улица Пионерская, 27, крыльцо № 1) с 12:00 до 15:00 пройдет гашение почтовой продукции (марок и конвертов) специальным штемпелем с переводной датой «Международная неделя письма». Такой памятный оттиск особенно ценится филателистами, коллекционерами и посткроссерами.

Здесь же для амурчан совместно с посткроссерами Благовещенска подготовлен особый сюрприз – каждый желающий сможет подписать и бесплатно отправить в любую точку страны и мира открытку с изображением почтмейстера на фоне исторического здания – Благовещенской почтовой конторы. Автор почтовой карточки – амурская художница Анастасия Косенко, член Творческого союза художников, известная своими зарисовками в стиле «городской скетчинг».

Одним из главных событий праздничной недели станет награждение победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший урок письма – 2019». В этом году в конкурсе приняли участие свыше 100 учащихся из образовательных учреждений со всей Амурской области, сообщает пресс-служба УФПС Амурской области.

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#праздники

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Комментарии
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  • dmitriiypagin

    dmitriiypagin
    33 минуты назад

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