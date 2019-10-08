В Благовещенске будут судить глав двух компаний за преступления с финансами

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В Благовещенске предстанут перед судом генеральные директоры двух обществ с ограниченной ответственностью. Их обвиняют в преступлениях с финансами.

Так, 31-летнего амурчанина обвиняют по части 1 статьи 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

Согласно материалам уголовного дела, в ходе проверки организации, возглавляемой обвиняемым, установлено занижение суммы налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2016 года, подлежащей уплате в бюджет, на сумму около 4,5 миллиона рублей. На основании акта проверки налоговым органом в адрес общества было направлено требование об уплате задолженности. По версии следствия, обвиняемый данное требование не исполнил, приняв ряд действий, направленных на сокрытие денег от взыскания недоимки по налогам.

41-летнего жителя области обвиняют по части 1 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, выполняя управленческие функции в обществе с ограниченной ответственностью, осуществляющем деятельность по реализации спецтехники и запчастей в Благовещенске, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, а также налога на прибыль за 2014 год на общую сумму около 14 миллионов рублей, то есть в крупном размере, сообщает следственное управление СКР по Амурской области.