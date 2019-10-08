В центре Благовещенска на время отключат теплоснабжение

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В Благовещенске от теплоснабжения будут временно отключены дома в 133-м квартале. Это связано с работами по присоединению к инженерным сетям нового многоквартирного дома.

Все работы в районе, ограниченном улицами Комсомольская – Горького – Шевченко – Амурская, будут проведены в четверг, 10 октября, с 08:00 до 18:00.

Временно отключены от централизованного отопления будут жилые дома, а также ряд организаций и ведомств (перечень многоквартирных жилых домов, где в течение дня будет отсутствовать тепло, представлен во вложении: скачать файл).

Кроме того, под отключение попадают корпуса «Прогимназии» по адресам: Б. Хмельницкого, 42/1, Горького, 202, корпус детского сада № 19 (Амурская, 261). Температурный режим в этих учреждениях будет сохранен, прием детей приостановлен не будет, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.