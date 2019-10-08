Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:15 0

В центре Благовещенска на время отключат теплоснабжение

В центре Благовещенска на время отключат теплоснабжение
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске от теплоснабжения будут временно отключены дома в 133-м квартале. Это связано с работами по присоединению к инженерным сетям нового многоквартирного дома.

Все работы в районе, ограниченном улицами Комсомольская – Горького – Шевченко – Амурская, будут проведены в четверг, 10 октября, с 08:00 до 18:00.

Временно отключены от централизованного отопления будут жилые дома, а также ряд организаций и ведомств (перечень многоквартирных жилых домов, где в течение дня будет отсутствовать тепло, представлен во вложении: скачать файл).

Кроме того, под отключение попадают корпуса «Прогимназии» по адресам: Б. Хмельницкого, 42/1, Горького, 202, корпус детского сада № 19 (Амурская, 261). Температурный режим в этих учреждениях будет сохранен, прием детей приостановлен не будет, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Просмотров всего: 191

#ЖКХ

распечатать


Общество

В Белогорске устранили несколько аварийных ситуаций

Общество

В центре Благовещенска освежили фасады исторического дома
Общество 3

Ремонт на улице Трудовой в Благовещенске обещают закончить до 25 октября
Общество 3

Студенты колледжа в Благовещенске пожаловались, что занимаются в холодных аудиториях

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь