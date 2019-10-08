Плавучий космодром «Морской старт» переводят из США под Владивосток

Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию. С платформы Odyssey демонтировали все американское и украинское оборудование.

Эти сведения подтвердил источник РИА Новости в правительстве. Речь идет об информационно-связном оборудовании компании Boeing и пусковом оборудовании для ракеты «Зенит» от «Южмаша». Оно складировано в порту приписки «Морского старта» – Лонг-Бич.

Фото: pikabu.ru

По словам источников, платформа готова к переходу на Дальний Восток, однако требуется разрешение на перебазирование от Госдепартамента США. «Ведутся переговоры», — сказал собеседник агентства.

Комментарий пресс-службы группы S7 (владельца проекта) и руководства компании S7 Space РИА Новости получить не удалось. В «Роскосмосе» информацию комментировать не стали, поскольку космодром принадлежит частной компании.

Ранее о планах разместить «Морской старт» на Дальнем Востоке рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Местом базирования может стать порт в Большом Камне под Владивостоком. Вопрос о перебазировании проекта на Дальний Восток уже рассматривался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна назывались Владивосток, Советская Гавань, Крым и Вьетнам. В итоге в 2016 году проект продали группе компаний S7, которая намеревалась восстановить пусковую деятельность и заказала на Украине ракеты «Зенит».

В апреле прошлого года S7 стала полноправным хозяином плавучего космодрома. В рамках сделки ей достался весь имущественный комплекс проекта: корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. Общая сумма сделки, в том числе вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.

Последний, 36-й по счету пуск был произведен с «Морского старта» в 2014 году. После этого плавучий космодром законсервировали из-за ухудшения российско-украинских отношений. Соглашение между Москвой и Вашингтоном предусматривало пуски российско-украинской ракеты «Зенит». А ее производство прекратили.