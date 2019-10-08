В Благовещенске волейболисты будут тренироваться на покрытии из Франции (фото)

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В Благовещенске ремонтируют здание по адресу: улица Ленина, 1, где занимаются городские волейболисты. В ходе работ планируется обновить фасад здания, потолок и крышу, заменить электрику и сантехнику, отремонтировать душевые помещения, тренерский кабинет и постелить современное французское волейбольное покрытие.

Готовность фасада – 65-70 %. Работы, которые начали в первых числах сентября, планируют закончить в течение недели. «Проводятся грунтовка, оштукатуривание и покраска с предварительной зачисткой старой поверхности. Основная сложность – чистить старую поверхность. Она была частично выполнена не по технологии, приходилось отбойным молотком сбивать старшую штукатурку. Состоянии стен было загрязнено, из-за нарушения пропорций песка и цемента в результате произошло частичное разрушение штукатурки», – рассказал представитель компании-подрядчика Денис Карпычев.

Ремонт удалось воплотить за счет спонсорской помощи компании «ДРСК». Он затрагивает не только фасад, но и пол, частично потолок и крышу, раздевалки, кабинет для тренеров, тренажерный и игровой залы, туалеты, душевые.

В отделении занимаются около 100 городских спортсменов. Для них постелят современное волейбольное покрытие. Его заказали во Франции и ждут до конца октября.

«Оно предназначено именно для волейбола, чтобы были элементы скольжения, разметка трехцветная. Оно более упругое, подвижное, в нем можно делать перекаты без травм. Этот зал нам передали несколько лет назад в таком, не скажу, что убогом, но требующем ремонта, состоянии. Тренеры искали спонсоров, более-менее нормальный ремонт сделали, и вот на нем несколько лет отработали, но теперь появилась возможность сделать хороший ремонт», – рассказал директор Амурской областной спортивной школы олимпийского резерва Олег Шелпаков.

В отделении волейбола также обновят тренажеры и мячи.