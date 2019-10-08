В Амурской области наворовали песка на 100 миллионов рублей

В августе этого года на территории Благовещенского района была пресечена незаконная добыча песка. Согласно проведённым расчётам, недрам причинён ущерб в размере 739 тысяч рублей, он уже полностью возмещен. Всего в регионе с начала года наворовали песка на 100 миллионов.

По данным минприроды региона, наблюдается рост разработки нелегальных карьеров в Приамурье. Это наносит ущерб не только бюджетам разных уровней, но и добросовестным недропользователям, которые испытывают сильное конкурентное давление на рынке со стороны нелегальных добытчиков, продающих сырье по заниженной цене.

При этом в последнее время участились случаи незаконной добычи песка физическими лицами, а также организованными группами граждан, что является попыткой снизить размер административного наказания, так как для физлиц предусмотрен небольшой штраф – 5 000 рублей.

В связи с незначительным размером штрафа министерством стала активно применяться еще одна мера – изъятие техники, с помощью которой добывается сырье. При этом изымаемая министерством техника, участвующая в незаконной добыче, по завершении административного производства возвращается владельцу и через некоторое время опять участвует в незаконной добыче полезных ископаемых, поскольку действующим законодательством не предусмотрена конфискация за данный вид правонарушения.

Кроме этого, чтобы избежать изъятия грузовой и специальной техники, нарушители перешли на добычу песка преимущественно в ночное время суток.

Для борьбы с нарушителям министерство объединило усилия с управления ФСБ России по Амурской области, управлением Росприроднадзора, управлением Росгвардии на основании заключённых соглашений. Проводятся совместные рейды.

Всего с начала года министерством рассмотрено 70 дел об административных правонарушениях в сфере недропользования, наложено 40 административных штрафов на сумму более 6 миллионов рублей, вынесено 30 предупреждений. В судебном порядке возмещён вред, причинённый недрам, на сумму более 100 миллионов рублей. Кроме того, в службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено 2 исполнительных листа по искам министерства о возмещении вреда на общую сумму более 3 миллионов.

Всего с начала года изъято 14 единиц техники, явившейся орудием незаконной добычи, в том числе 4 погрузчика, 2 экскаватора, 8 грузовых самосвалов.