Не дали поплясать: амурские приставы явились за должником на торжество

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В Амурской области судебные приставы явились на торжественное мероприятие в селе Ивановка, чтобы поймать должника. Мужчина скрывался от приставов, задолжав более 2 миллионов рублей.

В Арбитражный суд Амурской области обратился житель региона с исковым заявлением к другому гражданину – о взыскании денег по договору купли-продажи доли в уставном капитале общества. Истец в суде пояснил, что передал долю в уставном капитале ответчику, но денежные средства так и не получил. Суд удовлетворил исковые требования гражданина, постановил взыскать задолженность в размере 2 миллионов 350 тысяч рублей. Исполнительный лист передали в службу судебных приставов.

В отделе судебных приставов по Ивановскому району было возбуждено исполнительное производство. В рамках производства неоднократно производились выезды по месту жительства должника, однако застать его дома не удавалось. По данному адресу проживает отец должника, который пояснил, что сын находится в Хабаровске. Отец согласился сделать звонок сыну и сообщить, что его разыскивают приставы. Должник пояснил, что явится в отдел в ближайшее время, но своего обещания не сдержал.

Было установлено, что у родственника должника в здании «Центра детского творчества» села Ивановка состоится празднование юбилея. Стало известно, что он должен прибыть на торжество из Хабаровска. На торжественное мероприятие направились судебные приставы. Мужчину обнаружили и препроводили в отдел. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, в дальнейшем к должнику будет применен «весь комплекс мер принудительного исполнения», до полного погашения долга.