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Максим Фадеев спровоцировал слухи о дочери

Максим Фадеев спровоцировал слухи о дочери
Фото: instagram.com/fadeevmaxim/

8 октября композитор и продюсер Максим Фадеев опубликовал у себя в Инстаграме фото девочки. Многие подписчики подумали, что это тайная дочь Фадеева.

Продюсер выложил пост в Инстаграм, которое подписал: «с днём рождения, Моя муза!»

На фото изображена девочка с охапкой шаров в руках. Пользователи посчитали, что на протяжении нескольких лет продюсер скрывал свою дочь.

«Поздравляем вашу малышку», «Очень похожа на вас», «С праздником вашу дочу», «Дочка красавица, поздравляем», «С праздником!» – написали подписчики под постом.

Другие удивились и задались вопросом, кто это: «Вроде детей таких маленьких быть не должно, кто это?», «Новый проект?», «Родственница или кто эта новая муза?», «Если девочка окажется вашей дочерью, то на фоне Лазарева вы будете смотреться эффектней».

Около месяца назад продюсер уже размещал фото с этой девочкой. Можно предположить, что она является его новой подопечной. Тогда под постом он закрыл комментарии.

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#шоу-бизнес

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