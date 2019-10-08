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«Человек и закон» выпустил репортаж о деле экс-главы Свободного Юрия Романова

«Человек и закон» выпустил репортаж о деле экс-главы Свободного Юрия Романова
Фото: chelovekizakon.ru

На сайте правового центра «Человек и закон» опубликовали репортаж об уголовном деле в отношении экс-главы Свободного и Свободненского района Юрия Романова. Съемки велись в зале суда и на территории лагеря «Гвардеец», продажа которого и стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщало Амур.инфо, судебный процесс по делу Романова начался 26 июля.

По информации следствия, в 2015 году глава города через начальника отдела администрации организовал приватизацию муниципальной собственности – оздоровительного лагеря «Гвардеец», расположенного в селе Бардагон Свободненского района. Имущество продали по заниженной цене. По предварительным данным, в результате незаконных действий муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму около 6,5 миллиона рублей.

Скриншот: chelovekizakon.ru

Юрий Романов не согласен с предъявленным обвинением. «Когда его продавали, это было коллегиальное решение. Это депутаты решили. Была комиссия, на комиссии все присутствовали, была огласка, в интернете было написано, что можно участвовать в аукционе. Пожалуйста, принимайте участие, любой мог. Люди специально сидят от Москвы до Калининграда, проверяют какой объект (продается – Прим.ред.). Естественно, все посмотрели: нужен этот объект или не нужен. Он никому не нужен был. Его и купили за такую цену», – сообщил Романов авторам репортажа в зале суда.

Скриншоты: chelovekizakon.ru

Лагерь достался местному предпринимателю за 1 миллион 323 тысячи рублей. Спустя примерно три года после продажи было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Максимальное наказание, которое может грозить подсудимому, – 7 лет лишения свободы.

«Обвинение строится на двух составляющих – свидетельские показания бывшей сотрудницы администрации, а также заключение об оценочной стоимости "Гвардейца" от частной компании, которую нашли следователи», – говорится в репортаже.

Соучастницей по делу экс-главы проходит оценщик, составившая отчет о стоимости лагеря перед его продажей. По данным следствия, стоимость занизили. Но подсудимая с этим не согласна.

«Мною составлен отчет 19 марта 2015 года. Что делают эксперты? Они берут федеральные стандарты, которые были введены 20 мая 2015 года. На тот момент у меня не было вообще понятия, что эти стандарты будут введены через 2 месяца после того, как я составила отчет. И проверяют мой отчет на соответствие нормативным документам, которые на момент проведения мною отчета не существовало в природе», – рассказала во время судебного заседания оценщик.

В суде московский адвокат Юрия Романова рассказал, что в ходе ознакомления с материалами уголовного дела возникли проблемы.

«Ознакомившись в суде с томом номер № 1 уголовного дела и сняв с него копию в полном объеме, я обнаружил отсутствие в нем листов с 241 по 249. После выполнения требований статьи 217 УПК РФ по неизвестной мне причине 9 листов из тома № 1 были удалены, что, несомненно, ухудшает положение моего подзащитного, нарушает его конституционные права на защиту, включающее в себя его право и право его защитников на ознакомление с материалами уголовного дела в полном объеме», – сказал адвокат Евгений Эрлихман.

В репортаж также вошли кадры лагеря «Гвардеец». Сняты строения, которые визуально давно находятся в запущенном состоянии. Во время судебного заседания было отмечено, что на данный момент расходы по охране лагеря несет районная администрация.

Под арестом Юрия Романов находится с 12 октября 2018 года. Когда будет оглашен приговор, пока не сообщается.

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#закон #суды

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    52 минуты назад

    Вот предупреждали же его, не лезь в жкх, мы же твою колбасу не воруем, ну и ты наше не трогай. Бедолага.

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