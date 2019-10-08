В Белогорске устранили несколько аварийных ситуаций

Фото: администрация Белогорска

Коммунальные службы Белогорска устранили аварийные ситуации, возникшие на сетях централизованного тепло- и водоснабжения за три минувших дня. Последние восстановительные мероприятия по ремонту участка тепломагистрали из-за технологического сбоя, произошедшего 6 октября, завершены 8 октября в 14.15.

Из-за порыва и резкого снижения давления в сети котельная «Районная» была остановлена 6 октября. Без тепла тогда остались 63 многоквартирных дома и более десятка социально-значимых объектов, их перевели на резервную схему теплоснабжения.

Без подачи тепла в течение двух суток оставались здания администрации Белогорска, кинотеатра «Россия», управление социальной защиты населения, здания налоговой инспекции и спортшколы № 1. Сегодня, 8 октября, все объекты подключены к теплу.

В первой половине дня 8 октября коммунальные службы устранили порыв трубы, снабжающей теплом два многоквартирных дома на улице Скорикова. Восстановлена также подача холодного водоснабжения в пять многоквартирных домов и Дом ветеранов. Порыв трубы ликвидирован на перекрестке улиц Ленина и Скорикова, информирует пресс-служба администрации Белогорска.