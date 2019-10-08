Мигуля — мой любимый мэр: благовещенцы о кандидатурах на пост мэра (видео)

На прошлой неделе центр «Мониторинг» завершил пилотное исследование общественного мнения, которое содержало вопросы о выборах мэра. В опросе поучаствовали 150 респондентов. Один из вопросов, на который они отвечали, — кто, на ваш взгляд, должен быть следующим главой города?.

Респонденты называли фамилии сами. Как вариант предлагали — действующего мэра амурской столицы Валентину Калиту, экс-мэра Благовещенска Александра Мигулю, а также бизнесмена, депутата Законодательного собрания Амурской области Александра Синькова. Съемочная группа Альфа ТВ провела свой опрос на эту тему среди горожан.

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Виктория Сытенко