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8октября
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сегодня, 17:21 0

Роскачество определило самые безопасные мессенджеры

Роскачество определило самые безопасные мессенджеры
Фото: Jan Vašek с сайта Pixabay

Специалисты Роскачества изучили наиболее популярные мессенджеры и выбрали самые безопасные, функциональные и удобные. При этом Telegram в число исследованных не попал из-за ограничений доступа на территории РФ.

Эксперты изучили 49 (25 из которых – для iOS и 24 – для Android) самых популярных мессенджеров. По итогам исследования эксперты порекомендовали 14 из них к использованию.

«Небезопасных приложений выявлено не было, однако у ряда мессенджеров отсутствует сквозное шифрование, что не даёт права называть их защищёнными», – цитирует Роскачество Life.

Наиболее функциональными для iOS и Android по пятибалльной шкале признаны «ТамТам» (4,51 балла из пяти); ICQ (4,38 балла); «Mail.ru Агент» (4,38).

Самыми удобными для iOS названы: Messenger Facebook (4,85); Threema (4,85); Skype (4,7); для Android: Threema (4,79); ВКонтакте (4,68); Skype (4,64).

Наиболее защищёнными для Android оказались: Wickr Me (4,73); Viber (4,57); Threema (4,57).

Топ самых безопасных для системы iOS ­выглядит так: Wickr Me (4,73 балла из пяти); Viber (4,57); WhatsApp (4,40); Wire (4,31).

Лучшими по совокупности всех критериев признаны мессенджеры: WhatsApp; Viber; Threema; Skype.

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#жизнь #технологии

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