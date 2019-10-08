Населенные пункты Приамурья проверят на готовность к пожароопасному периоду

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В Амурской области начались проверки готовности населенных пунктов к осеннему пожароопасному периоду. Предполагается, что они завершатся к концу октября.

По информации отдела обеспечения пожарной безопасности Амурского центра ГЗ и ПБ, населенные пункты региона готовы к пожароопасному периоду на 36,3 %. На данный момент 100 % готовность у Тынды, 81,6 % – у Зеи. Больше 70 % – у Благовещенска и Белогорска. Наименьший процент готовности – 7,3 % – у Архаринского района.

Специалисты создают защитные противопожарные полосы, проводят отжиги сухой растительности, очистку от нее территорий. На сегодняшний день уже очищено от сухой травы 2 509,1 гектара (по плану – 4 761,7), выполнено 1 058,1 километра минерализованных полос (по плану – 2 950,3), убрано 165 (по плану – 240) свалок и 88 бесхозных строений (по плану – 146), сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.