ОСАГО подкинет «жучков» в машины автовладельцев и вырастет в цене

К рассмотрению в Госдуме в первом чтении готовится законопроект о так называемой либерализации ОСАГО. Предполагается, что страховщики смогут рассчитывать индивидуальный тариф для каждого водителя с учетом наличия или отсутствия страхового датчика в машине.

Этот «жучок» позволит дать характеристику вождения владельца авто (резкость торможения, ускорения, перестроения, частота и длительность использования транспортного средства), что напрямую скажется на стоимости полиса. Автором законопроекта выступает Минфин.

«Законопроектом предусматриваются меры экономического стимулирования водителей к соблюдению ПДД. Страховщики имеют право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик страхователя, в частности: характеристик вождения, наличия неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. При этом законопроектом сохраняется ограничение на минимальный и максимальный размер страховых тарифов, регулируемых Банком России», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.

Принуждать автомобилистов к установке аппаратуры пока никто не будет, если страхователь не захочет делиться с коммерсантами маршрутами своих передвижений.

При этом в текущем виде поправки позволят страховщикам насчитать максимальную стоимость ОСАГО отказавшемуся от телематического датчика клиенту. В законопроекте полностью отсутствует нормативное регламентирование скидки либо увеличения стоимости автогражданки для человека, отказывающегося от датчика «умного страхования».

Предполагается, что к базовому тарифу страховщики будут применять соответствующие коэффициенты за манеру вождения и число злостных нарушений ПДД либо их отсутствие, сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков» (РСА). Однако пояснить, будут или не будут применяться повышающие коэффициенты для водителей без телематических устройств, в РСА не смогли.

Вопрос «Известий» о ценообразовании полиса для таких автомобилистов оставили без комментариев в Центробанке и Минфине.

Услуга страхования с телематическим датчиком сейчас распространена в сегменте автострахования каско: страховщики первоначально продают клиенту полис по максимальному тарифу, но если последний хочет получить скидку, ему предлагают бесплатно установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер. На его показаниях определяется потенциальный риск ДТП исследуемого водителя и высчитывается скидка. Денежная разница перечисляется водителю на счет. Сами датчики устанавливаются без каких-либо доплат со стороны водителя и снимаются через один или несколько месяцев. Очевидно, по этому же принципу будут устанавливаться и датчики в ОСАГО, хотя вопрос времени их эксплуатации не оговорен в законопроекте.

Отмечается, что сумма, которую придется выложить водителю без телематического датчика, уже в 2020 году для некоторых россиян может стать выше более чем на 100 %. Так как тем же законопроектом предполагается отмена коэффициентов за регион проживания и мощность авто, но в то же время тарифный коридор предлагается расширить с 1 января следующего года на 40 %, а с октября еще дополнительно на 30 %. Больнее всего эти перемены ударят по маленьким городам, где страховка поднимется в стоимости примерно на 82 процента.