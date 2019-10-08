Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:03 3

В центре Благовещенска освежили фасады исторического дома

В центре Благовещенска освежили фасады исторического дома

В Благовещенске отремонтировали фасады сталинки, украшающей центр города. Это два двухэтажных дома-близнеца, образующие ансамбль в районе перекрестка улиц Ленина и Пионерской. Долгие годы красоту исторических зданий скрывала потемневшая облупленная краска.

Дом № 114, состоящий из двух двухэтажных трехподъездных домов, был введен в эксплуатацию в 1951 году. Это классическая сталинка – так в обиходе называют многоквартирные дома, строившиеся по всему Советскому Союзу с 1930-х годов. Такое жилье тогда считалось элитным, ведь в нем были водопровод и канализация, а также просторные квартиры с высокими потолками. В сталинках селились представители номенклатуры – партработники, заслуженные деятели. В Благовещенске, в отличие от Хабаровска, сталинок мало, они расположены в историческом центре города. Это дома № 8 и 24 на Пионерской, № 57, 114, 153, 171 на улице Ленина и несколько других.

Фасады сталинок украшают декоративные элементы – легкие балкончики, колонны и молдинги, обрамления окон и лепные детали. После разоблачения культа личности Сталина от их использования в строительстве отказались, назвав архитектурными излишествами.

Долгие годы фасад двойного дома № 114 на улице Ленина был неприглядным. Первый этаж был покрашен темно-красной краской, второй был розовый, а «архитектурные излишества» выделены белым цветом. Со временем краска облупилась, неряшливые лохмотья портили вид исторического дома.

Летом 2019 года фасад основательно отремонтировали, покрыв его светло-бежевой краской и выделив белым декоративные элементы. Посвежевшее здание украшает центр города, отмечают горожане.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области не имеет отношения к этому преображению. «Этот дом не относится к охраняемым объектам культуры», – пояснил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. Не имеет к этому отношения и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области, утверждает общественный деятель и бизнесмен Виктор Черемисин – у него квартира в доме № 114 на улице Ленина.

«Цветовая комбинация выбрана удачно, намного лучше выглядит, чем было, – уверен Виктор Черемисин. – Этот ремонт производится за счет мэрии. В 2013 году жильцы подали в суд на администрацию города. И вот решение суда исполнили. Спасибо нашим старожилам-пенсионерам – они судились. Это же лицо города, самый его центр».

Виктор Юрьевич отметил, что в работе ремонтной бригады жители дома находили недочеты и заставляли переделывать. Кроме того, по словам жильца, работники отказываются красить ворота на въезде во двор с улицы Ленина.

«Считаю, что правильнее было бы начать ремонт дома с кровли. Вообще, вопросов много. Но самое главное, что к этому дому должно быть внимание как к архитектурному ансамблю, уникальному для нашего города», – подытожил Виктор Черемисин.

Просмотров всего: 373

#жизнь #ЖКХ #строительство

распечатать


Общество

В центре Благовещенска на время отключат теплоснабжение

Общество

В Белогорске устранили несколько аварийных ситуаций

В России и мире

Роскачество определило самые безопасные мессенджеры
Происшествия

Боль остается навсегда: благовещенка о гибели дочери в ДТП (видео)
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Datatec

    Datatec
    33 минуты назад

    очень красиво

  • хаййп

    хаййп
    22 минуты назад

    Жильцы молодцы, благодаря им теперь центр города выглядит лучше.

    Ещё похожий дом в районе горпарка в ужасном состоянии!

    Его интересно приведут в порядок? Сделали бы так же как и эти дома, было бы и около горпарка красиво.

  • Graf1977

    Graf1977
    16 минут назад

    В других подобных домах у ВЮЧ нет квартиры, поэтому успокойтесь, так и будут облезлыми и облупленными стоять пока не развалятся!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь