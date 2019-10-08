В центре Благовещенска освежили фасады исторического дома

В Благовещенске отремонтировали фасады сталинки, украшающей центр города. Это два двухэтажных дома-близнеца, образующие ансамбль в районе перекрестка улиц Ленина и Пионерской. Долгие годы красоту исторических зданий скрывала потемневшая облупленная краска.

Дом № 114, состоящий из двух двухэтажных трехподъездных домов, был введен в эксплуатацию в 1951 году. Это классическая сталинка – так в обиходе называют многоквартирные дома, строившиеся по всему Советскому Союзу с 1930-х годов. Такое жилье тогда считалось элитным, ведь в нем были водопровод и канализация, а также просторные квартиры с высокими потолками. В сталинках селились представители номенклатуры – партработники, заслуженные деятели. В Благовещенске, в отличие от Хабаровска, сталинок мало, они расположены в историческом центре города. Это дома № 8 и 24 на Пионерской, № 57, 114, 153, 171 на улице Ленина и несколько других.

Фасады сталинок украшают декоративные элементы – легкие балкончики, колонны и молдинги, обрамления окон и лепные детали. После разоблачения культа личности Сталина от их использования в строительстве отказались, назвав архитектурными излишествами.

Долгие годы фасад двойного дома № 114 на улице Ленина был неприглядным. Первый этаж был покрашен темно-красной краской, второй был розовый, а «архитектурные излишества» выделены белым цветом. Со временем краска облупилась, неряшливые лохмотья портили вид исторического дома.

Летом 2019 года фасад основательно отремонтировали, покрыв его светло-бежевой краской и выделив белым декоративные элементы. Посвежевшее здание украшает центр города, отмечают горожане.

Инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области не имеет отношения к этому преображению. «Этот дом не относится к охраняемым объектам культуры», – пояснил начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. Не имеет к этому отношения и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области, утверждает общественный деятель и бизнесмен Виктор Черемисин – у него квартира в доме № 114 на улице Ленина.

«Цветовая комбинация выбрана удачно, намного лучше выглядит, чем было, – уверен Виктор Черемисин. – Этот ремонт производится за счет мэрии. В 2013 году жильцы подали в суд на администрацию города. И вот решение суда исполнили. Спасибо нашим старожилам-пенсионерам – они судились. Это же лицо города, самый его центр».

Виктор Юрьевич отметил, что в работе ремонтной бригады жители дома находили недочеты и заставляли переделывать. Кроме того, по словам жильца, работники отказываются красить ворота на въезде во двор с улицы Ленина.

«Считаю, что правильнее было бы начать ремонт дома с кровли. Вообще, вопросов много. Но самое главное, что к этому дому должно быть внимание как к архитектурному ансамблю, уникальному для нашего города», – подытожил Виктор Черемисин.