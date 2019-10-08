Боль остается навсегда: благовещенка о гибели дочери в ДТП (видео)

В редакцию Альфа ТВ обратилась жительница Благовещенска, которая в марте 2019 года в результате аварии потеряла дочь – Анну Быховец. После трагедии Галина Андреева стала опекуном двух маленьких внуков, а зять, которому удалось выжить, до сих пор проходит лечение в госпиталях. Мать до сих пор не может оправиться от утраты дочери.

Благовещенка возмущена мягкостью наказания, но главное, поведением виновника аварии на суде. Крик материнской души выслушал корреспондент Альфа ТВ.

Дочь Галины Андреевой погибла 11 марта 2019 года. В этот день Анна с мужем Сергеем привезли сыновей, Савелия и Сашу, к Галине в Благовещенск. Семья жила на тот момент в Свободном. Отправить внуков к бабушке пришлось, потому что местный детский сад закрыли на ремонт. В аварию Анна с мужем попала на обратном пути. ДТП случилось на трассе около села Новотроицкое. Пьяный водитель выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовое столкновение. 31-летняя Анна Быховец, которая была за рулем, скончалась на месте от полученных травм. Её муж, 33-летний Сергей, который тоже является военным, получил черепно-мозговую травму, повреждения внутренних органов.

По словам Галины Андреевны, виновником происшествия был контрактник, служащий в ДВОКУ. Как сообщало Амур-инфо, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движение, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть человека». Суд назначил осужденному наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать этот срок ему предстоит в колонии-поселении. Также осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

4-летний Савелий и 6-летний Саша теперь находятся под опекой Галины Андреевой. Женщина работает преподавателем в Амурском колледже транспорта и хозяйства. Отец мальчиков Сергей до сих пор проходит лечение в больницах и госпиталях.

Галина Андреевна возмущена тем, что виновник аварии и его семья толком не извинились за происшедшее, не попытались загладить свою вину. Теперь Галине придется воспитывать мальчиков, платить ипотеку, которую дочь с мужем взяли незадолго до трагедии. Сможет ли зять вернуться на работу, неизвестно. Медики не дают конкретных прогнозов насчет его здоровья. Подробности в материале Альфа ТВ.