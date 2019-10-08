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8октября
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сегодня, 16:44 0

В Амурской области пройдет инвентаризация недостроев

В Амурской области пройдет инвентаризация недостроев
Фото: Амур.инфо

В амурском правительстве подготовили проект постановления «Об организации работы с объектами незавершенного строительства, расположенных на территории Амурской области». Документ предполагает проведение инвентаризации недостроев в регионе, при строительстве или реконструкции которых использовались бюджетные деньги.

Планируется, что инвентаризация объектов незавершенного строительства пройдет до 1 ноября. После проверки в амурском правительстве будут ждать предложения о целесообразности использования недостроев. Ситуацию предлагается обсуждать на комиссиях по вопросам финансовой и инвестиционной политики. В результате должны появиться планы по снижению числа недостроев. Планируется принимать решения о сносе либо приватизации, либо о завершении строительства.

«Основанием для исключения информации об объекте незавершенного строительства из реестра является одно из следующих обстоятельств: завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и государственная регистрация прав на объект завершенного строительства; приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства; списание капитальных вложений в объект незавершенного строительства и снос объекта незавершенного строительства», – сообщается в проекте документа.

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#строительство #экономика

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