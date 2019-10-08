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сегодня, 16:43 0

Амурчанина будут судить за действия сексуального характера в отношении престарелой женщины

Амурчанина будут судить за действия сексуального характера в отношении престарелой женщины
Фото: pixabay.com

В Амурской области предстанет перед судом мужчина. Его обвиняют в нападении на престарелую женщину и совершении в отношении нее действий сексуального характера.

Преступление было совершено в ночь на 26 марта 2019 года в одном из сел Свободненского района.

«Молодой человек 1991 года рождения напал на бабушку с целью грабежа. После того как отобрал все деньги, совершил иные действия сексуального характера в отношении нее», – рассказали ИА «Амур.инфо» в следственном управлении СКР по Амурской области.

Пострадавшая, как уточнили в ведомстве, 1936 года рождения.

В ближайшее время уголовное дело, возбужденное в отношении мужчины, будет передано в суд.

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