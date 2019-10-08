Ремонт на улице Трудовой в Благовещенске обещают закончить до 25 октября

Как отметили в мэрии, дополнительные средства из городского бюджета затрачены не будут, все работы за свой счёт проводит держатель сетей АО «Амурские коммунальные системы».

На сегодняшний день работы по замене 250 метров трубы диаметром 325 миллиметров ведутся подрядной организацией ООО «Сервер». На время проведения работ потребители подключены к теплу по временной схеме.

Завершить ремонт на объекте и полностью восстановить асфальтобетонное покрытие подрядчик должен до 25 октября.