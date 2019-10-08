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8октября
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сегодня, 16:34 3

Ремонт на улице Трудовой в Благовещенске обещают закончить до 25 октября

Ремонт на улице Трудовой в Благовещенске обещают закончить до 25 октября
Фото: amur.info

В Благовещенске продолжаются ремонтные работы на участке улицы Трудовой между улицами Амурской и Горького. После осенних гидравлических испытаний на теплосетях в этом районе произошёл порыв. Чтобы избежать технологических отключений в отопительный период, было принято решение провести капремонт трубопровода на всем протяжении квартала.

Как отметили в мэрии, дополнительные средства из городского бюджета затрачены не будут, все работы за свой счёт проводит держатель сетей АО «Амурские коммунальные системы».

На сегодняшний день работы по замене 250 метров трубы диаметром 325 миллиметров ведутся подрядной организацией ООО «Сервер». На время проведения работ потребители подключены к теплу по временной схеме.

Завершить ремонт на объекте и полностью восстановить асфальтобетонное покрытие подрядчик должен до 25 октября.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    Как отметили в мэрии, дополнительные средства из городского бюджета затрачены не будут, все работы за свой счёт проводит держатель сетей АО «Амурские коммунальные системы».



    А нам ввобще пофиг где и сколько копать и перекладывать трубопроводов. затраты на все порывы и восстановление после них будут заложены в тариф на следующий год, который вы же в мэрии и подпишите. Так что всё оплатит население. Благодарим за взаимовыгодное сотрудничество.

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Имбицилы!

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Имбицилы!

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