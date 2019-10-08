Заворотнюк выписали из московской клиники

Родные Заворотнюк сообщили, что актриса продолжит лечение в другом месте. В каком, они пока не уточнили. Также они отказались от развернутого комментария, сообщает «Московский комосомолец».

Заворотнюк попала в московскую клинику в сентябре 2019 года. По имеющейся информации, у актрисы 4 стадия рака головного мозга. Некоторые СМИ сообщали, что она была введена в искусственную кому. Родные артистки отказываются от комментариев, лишь опровергли слухи о смерти Анастасии.