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8октября
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сегодня, 16:22 1

Заворотнюк выписали из московской клиники

Заворотнюк выписали из московской клиники
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/?hl=ru

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из «Европейского медицинского центра», где звезда проходила лечение. Известно, что актриса находится в тяжелом состоянии, но в стационаре процедуры по лечению завершены.

Родные Заворотнюк сообщили, что актриса продолжит лечение в другом месте. В каком, они пока не уточнили. Также они отказались от развернутого комментария, сообщает «Московский комосомолец».

Заворотнюк попала в московскую клинику в сентябре 2019 года. По имеющейся информации, у актрисы 4 стадия рака головного мозга. Некоторые СМИ сообщали, что она была введена в искусственную кому. Родные артистки отказываются от комментариев, лишь опровергли слухи о смерти Анастасии.

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#здоровье #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • butterfly effect

    butterfly effect
    2 часа назад

    День назад появились слухи о смерти, а сегодня ее выписали. Странное совпадение.

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