Заворотнюк выписали из московской клиники
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из «Европейского медицинского центра», где звезда проходила лечение. Известно, что актриса находится в тяжелом состоянии, но в стационаре процедуры по лечению завершены.
Родные Заворотнюк сообщили, что актриса продолжит лечение в другом месте. В каком, они пока не уточнили. Также они отказались от развернутого комментария, сообщает «Московский комосомолец».
Заворотнюк попала в московскую клинику в сентябре 2019 года. По имеющейся информации, у актрисы 4 стадия рака головного мозга. Некоторые СМИ сообщали, что она была введена в искусственную кому. Родные артистки отказываются от комментариев, лишь опровергли слухи о смерти Анастасии.
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