Тындинская гордума внесла изменения в регламент с нарушениями закона

18 марта 2019 года Тындинская гордума внесла изменения в утвержденный регламент, регулирующий работу представительного органа, в части уточнения состава думы. Однако уточнили состав депутаты без голосования, нарушив тем самым закон. Это удалось выяснить прокуратуре в ходе проверки, изучив протоколы.

Проверку законности правового регулирования провела Тындинская городская прокуратура. В итоге по требованию амурской прокуратуры суд признал правовой акт, принятый гордумой, недействующим. В настоящий момент областная прокуратура проводит проверку законности правовых актов, принятых Тындинской гордумой после 18 марта. В соответствии с уставом города, Тындинская городская дума является коллегиальным органом, правомочна, если на ее заседании присутствует не менее 50 % от числа избранных депутатов. Тындинская городская дума состоит из 20 депутатов, соответственно большинство голосов от 20 депутатов составляет 11. Однако изменения в действующий регламент вносились без учета голосования, сообщает амурская прокуратура.

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Любовь Чуприна