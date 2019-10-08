В Благовещенске продолжают наказывать мусорными баками нерадивых парковщиков

Фото: instagram.com/kriminal.blg

В соцсетях снова появились фотографии, где запечатлено наказание нерадивых парковщиков в Благовещенске. Автолюбителям блокируют выезд при помощи мусорных контейнеров.

Ранее Амур.инфо уже сообщало о подобных инцидентах в городе. В этот раз инстаграм-паблик kriminal.blg указал адрес: улица Тепличная, 12/1.

По одной из версий, таким необычным способом мусорщики наказывают тех автолюбителей, которые оставляют свои машины вблизи площадок с мусорными контейнерами – это затрудняет работу.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что, безусловно, такие действия не разрешены. Однако достоверно неизвестно, кто это делает. Владельцам авто в подобных ситуациях рекомендуют обращаться в полицию.