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8октября
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сегодня, 16:05 0

В Благовещенске продолжают наказывать мусорными баками нерадивых парковщиков

В Благовещенске продолжают наказывать мусорными баками нерадивых парковщиков
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В соцсетях снова появились фотографии, где запечатлено наказание нерадивых парковщиков в Благовещенске. Автолюбителям блокируют выезд при помощи мусорных контейнеров.

Ранее Амур.инфо уже сообщало о подобных инцидентах в городе. В этот раз инстаграм-паблик kriminal.blg указал адрес: улица Тепличная, 12/1.

По одной из версий, таким необычным способом мусорщики наказывают тех автолюбителей, которые оставляют свои машины вблизи площадок с мусорными контейнерами – это затрудняет работу.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» пояснили, что, безусловно, такие действия не разрешены. Однако достоверно неизвестно, кто это делает. Владельцам авто в подобных ситуациях рекомендуют обращаться в полицию.

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#транспорт

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