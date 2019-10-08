Депутат госдумы предлагает повысить возраст для получения льготной ипотеки до 40 лет

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Депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов предложил повысить максимальный возраст для получения льготной ипотеки под 2 %. Сейчас под действие программы не подпадают молодые семьи старше 36 лет. Депутат предлагает повысить планку хотя бы до 40 лет.

«Ипотека под 2 % на Дальнем Востоке – это хорошо. Конечно, мы все понимаем ее причины. Люди уезжают, и правительство предлагает им "пряник" с единственной целью: чтобы регион не обезлюдел…Основное условие – прописка хотя бы одного члена семьи на Дальнем Востоке, при этом все члены семьи должны быть не старше 36 лет. И вот тут я не понимаю: собственно, почему? Кто решил, что именно этот возраст – возраст отсечения? В 35 лет вам квартира еще нужна, а в 36 – уж нет?» – вопрошает Федот Тумусов в своем инстаграм-аккаунте.

Далее депутат высказывает предположение, что люди более старшего возраста либо должны отвыкать от мысли о собственной квартире, либо отправляться зарабатывать на жилье в Москву.

«Я предлагаю как минимум повысить возраст получения льготной ипотеки. Хотя бы до 40 лет. Естественно, такую ипотеку нужно было бы вводить вообще без привязки к возрасту, но для начала давайте хотя бы так, – продолжает Федот Тумусов. – А то как повышать срок выхода на пенсию на 5 лет – это всегда, а как обеспечивать комфортные условия жизни – так вы для них слишком старые. Так дело не пойдет».

Как сообщало Амур.инфо, участниками ипотеки под 2 % могут стать определенные категории дальневосточников. Это молодые семьи, в которых супругам еще не исполнилось 36 лет, состоящие в браке не менее одного года. При этом хотя бы у одного из супругов должна быть прописка в одном из регионов Дальнего Востока. Взять ипотеку смогут и получатели дальневосточного гектара. Размер кредита – не более 6 миллионов рублей, а срок – не более 20 лет.

Предложение повысить максимальный возраст для получения льготной ипотеки комментируют читатели инстаграм-аккаунта Федота Тумусова. «Очень правильно сказали. И еще если говорить про возраст, то такое разграничение есть и касаемо субсидированных билетов на Дальний Восток», – пишет один из пользователей. «Давайте уж до 45 повышать. Пенсию на 10 лет продлили и молодой возраст пусть до 45 повышают. На всех программах», – добавляет другой подписчик.

Доктор экономических наук, профессор Федот Тумусов является депутатом Государственной думы РФ V, VI и VII созывов. На последних выборах в госдуму он был выдвинут от партии «Справедливая Россия» и избран по Якутскому одномандатному избирательному округу.