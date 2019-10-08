Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:55 3

Депутат госдумы предлагает повысить возраст для получения льготной ипотеки до 40 лет

Депутат госдумы предлагает повысить возраст для получения льготной ипотеки до 40 лет
Фото: kubnews.ru

Депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов предложил повысить максимальный возраст для получения льготной ипотеки под 2 %. Сейчас под действие программы не подпадают молодые семьи старше 36 лет. Депутат предлагает повысить планку хотя бы до 40 лет.

«Ипотека под 2 % на Дальнем Востоке – это хорошо. Конечно, мы все понимаем ее причины. Люди уезжают, и правительство предлагает им "пряник" с единственной целью: чтобы регион не обезлюдел…Основное условие – прописка хотя бы одного члена семьи на Дальнем Востоке, при этом все члены семьи должны быть не старше 36 лет. И вот тут я не понимаю: собственно, почему? Кто решил, что именно этот возраст – возраст отсечения? В 35 лет вам квартира еще нужна, а в 36 – уж нет?» – вопрошает Федот Тумусов в своем инстаграм-аккаунте.

Далее депутат высказывает предположение, что люди более старшего возраста либо должны отвыкать от мысли о собственной квартире, либо отправляться зарабатывать на жилье в Москву.

«Я предлагаю как минимум повысить возраст получения льготной ипотеки. Хотя бы до 40 лет. Естественно, такую ипотеку нужно было бы вводить вообще без привязки к возрасту, но для начала давайте хотя бы так, – продолжает Федот Тумусов. – А то как повышать срок выхода на пенсию на 5 лет – это всегда, а как обеспечивать комфортные условия жизни – так вы для них слишком старые. Так дело не пойдет».

Как сообщало Амур.инфо, участниками ипотеки под 2 % могут стать определенные категории дальневосточников. Это молодые семьи, в которых супругам еще не исполнилось 36 лет, состоящие в браке не менее одного года. При этом хотя бы у одного из супругов должна быть прописка в одном из регионов Дальнего Востока. Взять ипотеку смогут и получатели дальневосточного гектара. Размер кредита – не более 6 миллионов рублей, а срок – не более 20 лет.

Предложение повысить максимальный возраст для получения льготной ипотеки комментируют читатели инстаграм-аккаунта Федота Тумусова. «Очень правильно сказали. И еще если говорить про возраст, то такое разграничение есть и касаемо субсидированных билетов на Дальний Восток», – пишет один из пользователей. «Давайте уж до 45 повышать. Пенсию на 10 лет продлили и молодой возраст пусть до 45 повышают. На всех программах», – добавляет другой подписчик.

Доктор экономических наук, профессор Федот Тумусов является депутатом Государственной думы РФ V, VI и VII созывов. На последних выборах в госдуму он был выдвинут от партии «Справедливая Россия» и избран по Якутскому одномандатному избирательному округу.

Просмотров всего: 471

#Дальний Восток #закон

распечатать


Общество

Плавучий космодром «Морской старт» переводят из США под Владивосток
Происшествия

В Амурской области наворовали песка на 100 миллионов рублей
Власть 1

«Человек и закон» выпустил репортаж о деле экс-главы Свободного Юрия Романова
Общество

Тындинская гордума внесла изменения в регламент с нарушениями закона

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Два чая этому умному господину.

  • Lady G

    Lady G
    2 часа назад

    да лучше вообще не ограничивать возраст, что после 35,40, 45 - не люди?

  • 028rus

    028rus
    2 часа назад

    Почему когда косается чего то более благополучного для жизни людей сразу идёт разделения на до и после и это не только про эту ситуацию. Они бы так поборы с граждан разделяли бедный, средний, богатый, не так, что один за всех и все за одного

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь