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8октября
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сегодня, 15:30 3

Студенты колледжа в Благовещенске пожаловались, что занимаются в холодных аудиториях

Студенты колледжа в Благовещенске пожаловались, что занимаются в холодных аудиториях
Фото: pixabay.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступили жалобы, связанные с колледжем строительства и ЖКХ, расположенном в Благовещенске на улице Амурской, 97. Как говорится в поступивших сообщениях, в здании до сих пор нет отопления, а студенты мерзнут в аудиториях.

«Ходить на пары невозможно из-за такого холода. Все болеют, сидят в куртках. Насколько знаю, уже везде включили отопление, у нас – нет!» – сообщают отправители.

Агентство связалось по телефону с одной из студенток, приславшей сообщение. Она подтвердила проблему. «Нам даже преподаватели сказали, что отопление еще не подключили в колледже. У нас держится сейчас температура в аудиториях 10-13 градусов», – уверила собеседница.

По ее словам, такая температура – в большинстве аудиторий 4-этажного здания. Учащиеся вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде.

При этом в учебном заведении ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что отопление в здании есть. «Санитарная норма по температурному режиму у нас выдерживается», – уверяет руководство учреждения. В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» агентству сообщили: «Специалисты АКС на данном участке никаких работ не ведут».

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#ЖКХ #образование #студенты

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    3 часа назад

    Вот так экономят руководители деньги, а потом себе премии выписывают.

  • Сашковна

    Сашковна
    2 часа назад

    Нам на работе тоже пока е дали. Сидим мерзнем и болеем

  • Сашковна

    Сашковна
    2 часа назад

    Нам на работе тоже пока не дали. Сидим мерзнем и болеем

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