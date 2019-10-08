Студенты колледжа в Благовещенске пожаловались, что занимаются в холодных аудиториях

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступили жалобы, связанные с колледжем строительства и ЖКХ, расположенном в Благовещенске на улице Амурской, 97. Как говорится в поступивших сообщениях, в здании до сих пор нет отопления, а студенты мерзнут в аудиториях.

«Ходить на пары невозможно из-за такого холода. Все болеют, сидят в куртках. Насколько знаю, уже везде включили отопление, у нас – нет!» – сообщают отправители.

Агентство связалось по телефону с одной из студенток, приславшей сообщение. Она подтвердила проблему. «Нам даже преподаватели сказали, что отопление еще не подключили в колледже. У нас держится сейчас температура в аудиториях 10-13 градусов», – уверила собеседница.

По ее словам, такая температура – в большинстве аудиторий 4-этажного здания. Учащиеся вынуждены сидеть на занятиях в верхней одежде.

При этом в учебном заведении ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что отопление в здании есть. «Санитарная норма по температурному режиму у нас выдерживается», – уверяет руководство учреждения. В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» агентству сообщили: «Специалисты АКС на данном участке никаких работ не ведут».