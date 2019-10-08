Минобр: профильные классы для 9-классников должны определяться после согласования с родителями

Сколько учеников после 9-го класса смогут продолжить образование в средней школе? Почему критерии отбора детей для последующей учебы в разных школах разные? Кто определяет, какие профили будут изучать дети в 10-м классе? И можно ли, выбрав один профиль, поменять его на другой?

На эти и другие вопросы в программе «Простые вопросы» отвечает начальник общего образования амурского министерства образования и науки Дмитрий Продашанов.

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#образование #Простые вопросы

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Оксана Руденко